سداد منح العروض المسرحية المنجزة: الاذن بدفع المستحقات بنسبة 60 %

أصدرت وزارة الشؤون الثقافية بلاغا اليوم الاثنين، تفاعلا مع عدد من المطالب التي وردت على المصالح المعنية بوزارة الشؤون الثقافية والخاصة بتأخر سداد منح العروض المسرحية المنجزة .

وأبرزت الوزارة أنه تم بالنسبة لخلاص العروض المسرحية الاذن بدفع المستحقات بنسبة 60 بالمائة وهي بصدد التحويل البنكي، كما أن باقي مستحقات الهياكل المحترفة بعنوان « اقتناء العروض المسرحية المحترفة » فهي بصدد التسوية وينتظر أن يصدر في شأنها أذون بالدفع وتُحوّل لفائدة مستحقيها في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تعذر صرف منح عروض عدد من شركات الإنتاج المسرحي لعدم تسوية وضعيتها الجبائية .

و بالنسبة لصرف منح المساعدة على الإنتاج لسنة 2021 ، فإن كل الهياكل التي أمضت اتفاقياتها مع الوزارة تحصلت على القسط الأول المقدر بـ 60 بالمائة، أما الهياكل التي أنهت أعمالها وتم عرض انتاجاتها وقبولها فقد تم الاذن بصرف الـ40 بالمائة المتبقية من منحها و هي الآن بصدد التحويل البنكي .

وتجدر الملاحظة الى أنّه تم رفع التجميد على القسط الثاني بنسبة 25 بالمائة من الاعتمادات المرسمة من قبل مصالح وزارة المالية يوم 15 جويلية 2022 وتمّ الشروع في إجراءات التعهد والصرف لاستكمال خلاص عروض الثلاثي الثاني لسنة 2022.

وقد شرعت الوزارة في مراجعة مسار آليات الدعم ومزيد حوكمتها عبر جملة من الإجراءات من بينها تركيز منصة إلكترونية تعتمد على حجب الهوية تكريسا للشفافية وتكافؤ الفرص.

كما انطلقت الوزارة في عقد جلسات دورية بين مصالح الوزارة وممثلي النقابات المسرحية قصد تشخيص مشاكل القطاع ومعالجتها وفق مقاربة تشاركية، وفي هذا السياق تم التطرق الى الوضعية القانونية لمراكز الفنون الدارمية والركحية.

وذكّرت الوزارة أنه تم بتاريخ 3 جانفي 2022 إحالة مشروع مرسوم يتعلق بالفنان والمهن الفنية لمصالح رئاسة الحكومة، وهي بصدد تلقي ردود الوزارات في شأن مشروع المرسوم.

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