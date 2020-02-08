سرقة وثائق مهمة من سيارة الخبير المالي لهيئة الحقيقة والكرامة

أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة في بلاغ لها اليوم السبت، أن الخبير المالي رفيق جراي المدير السابق للتدقيق والتنظيم الداخلي بالهيئة لخلع صندوق سيارته يوم 31 جانفي عندما كانت سيرته مركونة قبالة دار الجامعات بالمركز العمراني الشمالي بين الساعة 15:00 و 16:00 وتم الاستيلاء على حاسوبه المحمول وجملة من الوثائق والملفات المصاحبة محفوظة على حدى في كيس، تاركين أشياء ثمينة يقصدها اللصوص في العادة.

وتم ذلك مباشرة بعد لقاء المصفية بالجراي والذي كلّف من قبل المصفيّة بمهمة المساعدة في أعمال التصفية بالهيئة .

وتتضمن الوثائق المسروقة تقرير التصفية المعد لتسليمه لمراقب الحسابات. تم تقديم شكوى بخصوص السرقة والسطو لدى شرطة اقليم المنزه واخذت الشرطة الفنية البصمات على صندوق السيارة.

وشددت الهيئة على أن هذه السرقة التي استهدفت وثائق لازمة لإتمام أعمال التصفية للهيئة تحيل الى ممارسات قديمة اعتقدت أنها انتهت مع نظام الاستبداد.

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