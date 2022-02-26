سعداوي: قررنا تعزيز الطاقم الدبلوماسي بكل من سفارتنا ببولونيا ورومانيا

أكد الوزير المفوض بديوان وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج زياد سعداوي في تصريح للقناة الوطنية الأولى مساء اليوم السبت، 26 فيفري 2022، أن خلية الأزمة تعمل على مدار الساعة باستمرار منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا على توظيف كافة إمكانياتها لإجلاء التونسيين من بؤر التوتر من تحت القصف عودة التونسيين العالقين بأوكرانيا إلى المناطق الآمنة على الحدود.

وبين الوزير بأن الإرادة السياسية موجودة، مبرزا بأن رئيس الجمهورية أسدى تعليماته بتوظيف كافة الإمكانيات لضمان إجلاء التونسيين الموجودين في أوكرانيا إلى تونس.

وقال المسؤول إن وزارة الخارجية باتصال بكافة الناشطين الأساسيين في المجتمع المدني بأكرانيا الذين يعملون على الميدان من أجل ضمان إجلاء كافة جاليتنا في ظروف آمنة، مؤكدا أنه تم وضع ممثلين على سفارتنا في بولونيا ورومانيا على ذمة جاليتنا على الحدود.

كما أعلن أنه تم اليوم اتخاذ قرار بتعزيز الطاقم الدبلوماسي بكل من سفارتنا ببولونيا ورومانيا بدبلوماسيين سيُسافرون من تونس لضمان أفضل الظروف لاستقبال جاليتنا التي ستدخل إلى بولونيا ورومانيا.

وأقر زياد سعداوي بأنه إلى حدّ الآن لا توجد ممرات آمنة، موضحا بأنه تم الاتفاق مع بولونيا ورومانيا على أن يدخل التونسيين من دن تأشيرة، كما سيكون الترحيل إلى تونس من دون جوازات سفر، مشددا على أنه سيتم في القريب العاجل إجلاء التونسيين.

كما أعلن سعداوي أن كل هياكل الدولة تعمل بتناسق لاستقبال عائلات التونسيين العالقين بأوكرانيا لعودة أبنائهم إلى تونس.

كلمات البحث :الطاقم الدبلوماسي;بولونيا;رومانيا;سعداوي