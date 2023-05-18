سعيد:اعتقال طلبة أمس غير مقبول وعلى القضاء الشرفاء أن يتصدوا لمثل هذه التجاوزات

عبر رئيس الجمهورية قيس سعيد في تصريح له اليوم الخميس 18 ماي 2023 قبيل مغادرته لتونس في اتجاه جدة، عن شديد استغرابه من اعتقال عدد من التلاميذ والطلبة بسبب أغنية هزلية، مشددا على أنه ليس هناك أي مبرر على الإطلاق لاعتقال الطلبة وهم يستعدون لإجراء الامتحانات .

وقال الرئيس إن ما حصل غير مقبول بالمرّة ، داعيا القضاء الشرفاء إلى أن يتصدّوا لمثل هذه التجاوزات، ومطالبا المجلس الأعلى للقضاء للقيام بدوره كاملا في ضمان العدل لكل التونسيين.

وأضاف الرئيس: « لن نسمح بأن يُظلم أحد في هذه البلاد وأن يبقى الظالمون الذين نهبوا البلاد ونكّلوا بالشعب خارج السجون.. نكره الظلم ونكره أن يتم التنكيل بطلبتنا وبأبناء شعبنا » .

كما قال الرئيس: « لا أعتقد أن القضاء الذين يشعرون بالمسؤولية التاريخية في هذا الظرف يقبلون بمثل ما وقع أمس.. لن نسكت أبدا عن الظالمين وعن حقوق المظلومين » .

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