سعيد:الأفعال التي يأتيها البعض ترتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، عصر اليوم الجمعة 6 جانفي 2023 بقصر قرطاج، ليلى جفال، وزيرة العدل، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

وتم خلال هذا الاجتماع النظر في عدد من القضايا المتصلة بالوضع العام في البلاد وتطبيق القانون على كل من يتجاوزه.

وأكد رئيس الجمهورية مجددا على أن الأفعال التي يأتيها البعض ترتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وهي جريمة لا علاقة لها لا بحرية الفكر ولا بحرية التعبير.

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