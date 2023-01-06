سعيد:الأفعال التي يأتيها البعض ترتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي

اخر تحديث : 06/01/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

وزيرة العدل

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، عصر اليوم الجمعة 6 جانفي 2023 بقصر قرطاج، ليلى جفال، وزيرة العدل، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية.
وتم خلال هذا الاجتماع النظر في عدد من القضايا المتصلة بالوضع العام في البلاد وتطبيق القانون على كل من يتجاوزه.
وأكد رئيس الجمهورية مجددا على أن الأفعال التي يأتيها البعض ترتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وهي جريمة لا علاقة لها لا بحرية الفكر ولا بحرية التعبير.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق