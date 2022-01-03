سعيدة العكرمي: زوجي نور الدين البحيري في الإنعاش



أعلنت سعيدة العكرمي زوجة الموقوف نور الدين البحيري في نقطة إعلامية اليوم الاثنين، أن زوجها تعرّض لسكتة قلبية وهو الآن يرقد في الإنعاش بمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت.

وحمّلت العكرمي الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين مسؤولية السلامة الجسدية لزوجها.

كما دعت العكرمي رابطة حقوق الإنسان والمنظمات الدولية للتدخل ومراقبة ظروف الإقامة الجبرية في تونس.

وشددت العكرمي على أن زوجها البحيري مستهدف رأسا من قيس سعيد الذي « يفتري ويكذب ويحرض عليه » ، على حد تعبيرها.

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