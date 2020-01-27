سعيدّ لأنس جابر: كلّ تصويبة منك لكرة المضرب هي دفاع عن الراية التونسية

هنّأ رئيس الجمهورية « قيس سعيّد » في اتصال هاتفي مساء أمس الأحد، البطلة التونسيّة « أنس جابر » إثر بلوغها الدور ربع النهائي لدورة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب « إحدى البطولات الأربعة الكبرى »، وهو إنجاز تاريخي غير مسبوق في سجّل لاعبات كرة المضرب على المستوى التونسي والعربي والإفريقي.

وأثنى رئيس الدولة، على المردود المتميّز للبطلة التونسيّة أنس جابر وتقدّمها في سلّم التصنيف العالمي، مسديا تشجيعاته لها باسمه وباسم الشعب التونسي، لمزيد تشريف الراية الوطنية وتسجيل اسم تونس من ذهب في مختلف المحافل الدوليّة، حاثّا إيّاها على ألا تنسى أنّ كلّ تصويبة لكرة المضرب هي دفاع عن الراية التونسية.

وأكّد رئيس الجمهورية للّاعبة أنس جابر أنّ « فوارق التوقيت لا أثر لها على القلوب »، حاثّا إيّاها على مواصلة البذل والعطاء، حتّى يكون مضربها « درعا وسيفا » لتحقيق مزيد من النجاحات، وتظلّ أحسن سفيرة للرياضة التونسيّة، ومثالاً للمرأة والشباب التونسي المتألق في كلّ المجالات.

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