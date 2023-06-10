سعيد: آن الأوان لنضع حدًّا لمن يتخفون وراء الستار ولهم امتدادت في عدد من الإدارات

أكد رئيس الدولة قيس سعيد خلال زيارة أداها إلى ولاية صفاقس اليوم السبت، أنه آن الأوان لوضع حد لمن يتخفون وراء الستار ولهم امتدادت في عدد الإدارات ويريدون ضرب الدولة في وجودهم، مشيرا إلى أن الكثيرين لا يشعرون داخل مؤسسات الدولة بالمسؤولية.

وشدد الرئيس على أن الماضي لن يعود أبدا وعلى أن التونسيون اختاروا نهجهم لتحقيق العدالة والكرامة الوطنية ودولتهم فوق كل اعتبار.

وأضاف الرئيس: « تونس دولة فقيرة في بلاد ثرية، تونس دولة تعج بالخيرات ولكن في مستوى الخزائن فقيرة » .

وأشار سعيد إلى أنه لا بد أن نعول على أنفسنا قبل أن نعول على أي أحد من الخارج، مضيفا: « لدينا من الإمكانيات الكثير ومن الثروات البشرية الكثير ومن الثروات البشرية الكثير.. ولا بد من تحقيق العدالة الاجتماعية المطلوبة ولا بد من فرض القانون على الجميع وكل المتقاضين متساوون أمام القانون » .

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