سعيد: آن الأوان لوضع التشريعات اللازمة لوقف الاستيلاء على الأراضي الدولية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 بقصر قرطاج، محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وتناول اللقاء الإطار التشريعي لأملاك الدولة وضرورة المحافظة عليها وتنقيح ما يجب تنقيحه من نصوص حتى لا يقع إهمال هذه الأملاك وحتى يستفيد منها أبناء الشعب التونسي وخاصة في إطار الشركات الأهلية كما أعرب عن ذلك عديد المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

وأكد الرئيس أنه آن الأوان اليوم لوضع حد لعديد التجاوزات في عدد من المناطق خاصة بالنسبة لمن كانوا متنفذين ولا يزالون إلى حد اليوم يريدون الاستلاء على الأراضي الدولية بحكم القوانين الموجودة .

وشدد الرئيس على أن أملاك الدولة هي أملاك الشعب التونسي ولا بُدّ من وضع حدا لهذه الأوضاع ولهذا الظلم المسلط على الشعب التونسي، مؤكدا أن الفساد استشرى في تونس على مر العقود كالسرطان الذي يُعربد في جسد المجتمع وفي جسد الدولة التونسية .

وأضاف الرئيس: « آن الأوان لكي نضع التشريعات اللازمة لوضع حد للممارسات غير المقبولة ضد العدل وضد الإنصاف وضد الكرامة.. هذه العقود لا بُدّ من مراجعتها ولا يمكن التعلل بالإجراءات والقوانين ولا بد من تطوير هذه الإجراءات والقوانين حتى يسترجع الشعب التونسي حقه في الحياة الكريمة وفي الثروة الوطنية التي لا مجال لأن يستأثر بها أحد أو مجموعة من الأشخاص على حساب قوت الشعب التونسي » .

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