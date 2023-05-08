سعيد: أتلقى عشرات ملفات الفساد كل يوم ولا بد من حماية المبلغين عنه

أكد رئيس الدولة قيس سعيد خلال لقاء جمعه بوزيرة العدل ليلى جفال اليوم الاثنين، أنه يتلقى عشرات الملفات المتعلقة بالفساد كل يوم، داعيا إلى ضرورة حماية المبلغين عن الفساد إن كانوا على حق.

وأبرز سعيد بأن من يُبلغون عن الفساد يدفعون الثمن باهظا نتيجة لفضحهم لممارسات عدد من الأشخاص الذي يعتقدون أنهم فوق القانون.

وأضاف الرئيس: « لا يمكن أن تستقيم الدولة إلا بوضع حد للشبكات التي تعربد داخل أجهزة الدولة وفي عديد القطاعات.. يكفي من الفساد في تونس بالرغم من محاولة الكثيرين الإبقاء على شبكات تحاول تخريب البلاد والمجتمع » .

وقال سعيد: « لا يذهبنّ الظن بالبعض أن الخيانات وارتماءهم في أحضان الخارج يمكن أن يشفع لهم أو يمكن أن يمكنهم من حصانة » .

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