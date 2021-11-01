سعيد: أحد القضاء رفض مدّ القضاء بالملفات في قضية الشهيدين البراهمي وبلعيد



استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، ليلى جفّال، وزيرة العدل.

وأشار رئيس الدولة إلى أن أغلبية القضاة شرفاء يطبقون القانون بالرغم من محاولات التدخل في عملهم بوسائل مختلفة كالضغط والترهيب والرشاوي، وأعرب عن ثقته في رفض القضاة لهذه الممارسات.

وأضاف رئيس الجمهورية بأن الفساد لا زال مستشريا في جزء من القضاة، وشدّد على أنه لا يمكن تحقيق أي إصلاح إلا بإصلاح جذري للقضاء حتى يستعيد عافيته.

كما بيّن رئيس الدولة بأنه لن يقبل أبدا بأن يتم المساس باستقلالية القضاء والقضاة وبأنه يسعى إلى أن تتوفّر في المحاكم آليات وظروف العمل المناسبة، وأكّد، كذلك، على أن إعداد مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ليس تدخلا في الشأن القضائي ولكن سيتم ذلك بمشاركة القضاة أنفسهم.

وأشار الرئيس إلى تردّى الوضع داخل قصور العدالة التي تغيب فيها العدالة في كثير من المناسبات وخاصة إذا تعلق الأمر بواحد منهم، وفق تعبيره.

كما أضاف الرئيس: « أحد القضاء رفض أن يمدّ القضاء والمحكمة المختصة بالملفات التي عنده، كأنها ملفاته، خصوصا بالنسبة لقضية الشهيدين البراهمي وبلعيد » .

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