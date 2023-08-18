سعيد: أحد المسؤولين رفض مؤخرا تسلّم مبلغ مالي لفائدة الدولة ولا بدّ أن يُحاسب

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الجمعة 18 أوت 2023 بقصر قرطاج، بأحمد الحشاني، رئيس الحكومة.

وتناول اللقاء سير العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية. وفي هذا الإطار أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الانسجام بين كل الوزارات في إطار السياسة التي يضبطها رئيس الدولة.

كما شدد رئيس الجمهورية على الإسراع في عملية مراجعة دقيقة لكل الانتدابات التي تمت منذ سنة 2011، وهذه المراجعة صارت اليوم أمرا مستعجلا خاصة في ظل تعطيل عدد من الإدارات لسياسة الدولة مثلما حصل في المدة الأخيرة عندما رفض أحد المسؤولين تسلّم مبلغ مالي لفائدة الدولة.

وأشار رئيس الدولة إلى أن مثل هذا السلوك لا بدّ أن يحاسب عليه من قام به لا سيّما وأنه سلوك منتشر في عدد من الإدارات مثلما حصل أيضا بالنسبة إلى تعطيل عدد من المشاريع بحجج واهية في قطاعات متعددة كالصحة والتعليم والشركات الأهلية وغيرها.

وشدّد رئيس الجمهورية على أنه يجب على الإدارة أن تقوم بدورها وأن يشعر كل مسؤول أنه في خدمة الدولة لا في خدمة جهة معينة أو مجموعة ضغط تخال نفسها قادرة على تعطيل سياسات الدولة.

وذكّر رئيس الجمهورية بأن الإدارة امتداد للسلطة السياسية محمول عليها واجب التنفيذ ولا يُقبل مستقبلا منها أي مماطلة أو تعطيل، هذا إلى جانب أن عديد المواطنين والمواطنات صاروا لقضاء شؤونهم رهن إرادة مسؤول يخال نفسه فوق أي محاسبة.

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