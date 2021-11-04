سعيد: أدعو التونسيين في الداخل والخارج للمساهمة في إيجاد التوازنات المالية المطلوبة

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع مجلس وزاري اليوم الخميس، التونسيين والتونسيات في داخل تونس وخارجها للمساهمة في إيجاد التوازنات المالية المطلوبة، مطمئنا الجميع بأن الأموال التي ستُدفع للتخفيف من وطأة الأزمة المالية ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاسة الدولة والحكومة ولن يذهب أي مليم إلا فيما رُصد له.

كما طلب الرئيس من وزيرة المالية القيام بعمل استقصائي للأموال التي تحصلت عليها تونس خلال الـ10 سنوات الماضية.

ووجه رئيس الدولة رسائل طمأنة للتونسيين وللعالم كله بأن مؤسسات الدولة تعمل وبنسق حثيث مع تنسيق كامل بين رئاسة الحكومة والجمهورية وبين سائر مؤسسات الدولة .

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