سعيد: أرفعها لاءات ثلاثة لا حوار ولا اعتراف ولا صلح إلا مع الوطنيين

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على مأدبة إفطار بحضور عائلات شهداء وجرحى عمليات إرهابية من القوات المسلحة العسكرية والأمنية وعدد من عائلات شهداء الثورة وجرحاها مساء اليوم الأربعاء، أنه سيُواصل قُدما بالعزيمة وبالإرادة والثبات نفسه ولن يتعثّر ولن نتحاور مع أي كان يُريد أن يضرب الدولة.

وقال سعيد: « لاءات ثلاثة فليحفظها التاريخ لن نُفرط في الوطن لا حوار إلا مع الوطنيين ولا اعتراف بمن حملوا السلاح ضد الدولة ولا مفاوضات إلا مع من يقبل بإرادة الشعب » .

وشدد سعيد على أنه لن يقبل بأن يُفرط في أي ذرة من ترابنا ومن سيادتنا لا يقبل بأن تداس الحقوق، مبرزا بأن « ذرة تراب واحدة من تراب تونس أغلى من كنوز الدنيا كلها نسقيه كل من موقعه بدمائنا وعروقنا مؤمنين مخلصين موفين بالعهود حتى وإن كان القلب يعتصر ألما » ، على حد تعبيره.

أعلن سعيد بأن هناك مآدب الآن مع أطراف تعتبر تونس كأننا ليست دولة ذات سيادة، مشددا على أن من اختار نهج العمالة وقد اختارها منذ عقود أن يُسقط الدولة والتنظم داخلها بكل الطرق فلا هو منا ولا نحن منه .

ودعا رئيس الدولة القضاة الشرفاء إلى أن يتحملوا اليوم مسؤوليتهم التاريخية في إنفاذ القانون على الجميع بدون استثناء والإسراع في المحاسبة .

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