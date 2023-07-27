سعيد: أزمة الحبوب مفتعلة وهناك محاولة لرفع الدعم المقنّع عن الخبز

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الخميس 27 جويلية 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل مع كل من نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية.

وتناول اللقاء جملة من المسائل الاقتصادية والاجتماعية وخاصة مسألة توزيع الخبز، فضلا على النظام القانوني المتعلق بتصنيف المخابز، إلى جانب ضرورة تطهير الإدارة خاصة ممن يعملون لا للاستجابة لمطالب الشعب ولكن على النقيض تماما لهذه الإرادة، متعللين بنصوص تم وضعها على المقاس ويتم في أغلب الأحيان تأويلها بهدف إجهاض أي مشروع إصلاحي.

وشدد رئيس الجمهورية على أن الإدارة محمول عليها خدمة المواطنين في كنف الحياد التام.

واعتبر الرئيس أن هناك تلاعبا بالخبز، مشيرا إلى خبز للفقراء وخبز للأثرياء، مؤكدا أنها طريقة ملتوية لرفع الدعم عن الحبوب.

وأضاف الرئيس: « هناك خبز واحد لكل التونسيين وينتهي الأمر، يجب أن ينتهي أمر المخابز المصنفة وغير المصنفة ولا بد من اتخاذ قرارات حالية لوضع حد للعملية الملتوية لرفع الدعم عن الخبز.

ودعا الرئيس إلى أن تُحدث كل وزارة لجنة داخلها للنظر في التعيينات، معتبرا أن الهدف من الترفيع في الأسعار هو تأجيج الوضع الاجتماعي، معتبرا أن الهيئات المكلفة بمراقبة الأسعار لا تقوم بدورها .

وأكد الرئيس أنه ليس مستعدا لرفع الدعم عن الحبوب ومشتقاته وليس مستعدا لتجويع الناس، مضيفا: « يكفي من اللوبيات ومن الكرتلات التي تعبث بالدولة التونسية.. القطط السمان لا لهم مكان في تونس.

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