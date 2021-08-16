سعيد: أطراف سياسية تدّعي أنها تحارب الفساد تخدم بالفاسدين

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته مطار تونس قرطاج الدولي اليوم الاثنين، أن هناك إجراءات احترازية اتّخذها وهو متألم، مشددا على أنه لم يتخذ إجراءات للتشفي.

وقال الرئيس: « إذا كانت النية تتجه بالفعل إلى حرمان التونسيين من التنقل إلى الخارج أو الرجوع إلى تونس كان سيتقرر إغلاق الحدود الجوية والبحرية والجوية منذ يوم 25 جويلية الفارط، ولكن لم يقع اللجوء إلى هذا لأن الأمر يتعلق بتطبيق القانون، حرية التنقل مضمونة بنص الدستور ولم يقع المساس بها إطلاقا » .

ودعا سعيد السياسيين ذوي الأيادي النظيفة إلى التريث قليلا وتفهم الوضع الحالي قليلا حتى تستتب الأوضاع .

وذكّر رئيس الجمهورية بأن على الأشخاص المطلوبين للعدالة أو الذين تعلّقت بهم شبهات فساد تسوية وضعياتهم مع القضاء، مشدّدا على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.

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