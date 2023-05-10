سعيد للتونسيين والعالم: اطمئنُّوا تونس ستبقى آمنة مهما حاولوا زعزعة الاستقرار فيها

بعث رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم الأربعاء، برسالة طمأنة للشعب التونسي وللعالم أكمل بأن تونس ستبقى آمنة مهما حاول المجرمون زعزعة الاستقرار فيها، متعهدا بالعمل على حفظ الأمن والاستقرار داخل المجتمع.

وأبرز الرئيس بأن الكثير من الدول الكبرى بكافة القرارات تقريبا عرفت عمليات مثل عملية جربة الاجرامية الجبانة ولا تزال تعاني منها، معتبرا أن من يعمل على التشكيك في قدرات الدولة فهو واهم.

وأضاف سعيد: « ليطمئن الجميع أن تونس أرض التسامح والتعايش السلمي ستبقى دائما تونس الخضراء العزيزة التي لن يقدر عليها أي مجرم يريد أن يتطاول عليها أو أن يمس بأمنها » .

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