سعيد: أمضيت على قانون المالية بالرغم من بعض الاختيارات غير المقنعة

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، أنه أمضى على قانون المالية رغم ما تضمّنه من احترازات وتحفظات وعديد النقائص وبعض الاختيارات التي لم تكن مقنعة ولم تسمح بتحقيق مطالب الشعب في العدالة الجبائية لأن هذه الاختيارات كانت نتيجة لما لَحِقَ بالدولة التونسية لمدة عقود من الزمن.

وتمّ، خلال هذا اللقاء، التطرّق إلى الوضع العام في البلاد وسير عمل الحكومة، فضلا عن مناقشة النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.

وتوجّه رئيس الدولة بالشكر لرئيسة الحكومة ولكامل الفريق العامل معها على الجهود المبذولة من أجل وضع قانون المالية لسنة 2022.

واستغرب رئيس الدولة من افتراءات البعض والادعاء بتعرّضهم للتعذيب والعنف نافيا ذلك ومشدّدا على أن التاريخ أزال الأقنعة عن كلّ من كانت تقوده المصالح وليس المبادئ، مؤكدا على أن الحوار القادم سيكون حوار الصادقين الثابتين.

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