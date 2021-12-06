سعيد: أنا لا أنفرد بالرأي وسيتم الإعلان عن المرحلة القادمة قريبا

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، مروان العبّاسي، محافظ البنك المركزي التونسي.

وتمحور اللقاء حول الوضع المالي والنقدي في تونس والإجراءات الناجعة لتجاوزه.

وأكّد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، على أهمية تحقيق مناخ سياسي يضمن الشفافية ويستجيب لمطالب التونسيين، وأشار إلى أن الشفافية والوضوح هو العنصر الأهم في كل عملية إصلاح وفي علاقة الدولة بالمواطنين وفي علاقتها بالممولين الاجانب وذلك لتحقيق النمو المنشود.

كما تم التداول، كذلك، حول برنامج الإصلاحات الاقتصادية في الفترة القادمة وحول انطلاق النقاشات مع صندوق النقد الدولي.

وأكد الرئيس أنه لا بُدّ أن نُنقذ دولتنا من براثن الذي يتحدثون في الخارج عن تونس وكأن الدولة التونسية التي كانوا مسؤولين فيها بضاعة أو لعبة، مشددا على أن النيابة العمومية أن تقوم بدورها في ملاحقة كل من يُحرض على الدولة ومؤسساتها فضلا عن استرجاع الأموال المنهوبة .

وقال الرئيس: « أنا لا أنفرد بالرأي كما يقولون بل أستمع إلى كل الآراء.. لا بُدّ من الحوار ولكن الحوار لا يكون إلا مع الصادقين.. ومن يعتقد أنه بالنسب أو بالمصاهرة أو بمكانة معينة يُمكن أن يضرب الدولة التونسية أو يُسقطها فهو يحلم » .

كما أعلن الرئيس أنه سيتم الإعلان في الأيام القريبة عن المرحلة القادمة للخروج من الوضع الذي تردت فيه تونس.

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