سعيد: أُطًمْئِنُ كل المؤسسات المالية في الخارج بأننا سنعمل في إطار الشفافية التامة

توجّه رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له خلال لقائه رئيس هيئة السوق المالية صالح الصايل اليوم الخميس، برسالة طمأنة إلى كل المؤسسات المالية في الخارج بأنه سيعمل في إطار الشفافية التامة وتطبيق القانون على الجميع مهما كانت مواقعهم أو ترتيباتهم أو ثرواتهم أو مؤامراتهم.

وقال الرئيس إن المرحلة القادمة ستكون مرحلة مختلفة تماما على المراحل السابقة كي يستعيد الشعب قدراته بعيدا عن السماسرة بالوطن .

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يُبين للعالم أن بعض الاختيارات التي تمت كانت نتيجة لصمتهم على التجاوزات التي حصل، حيث أن 21 بالمائة من الاقتصاد كان يدور في فلك عائلة واحدة لكنهم صمتوا لأن مصالهم لم يقع المساس بها، وفق قوله.

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