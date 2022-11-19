سعيد: إذا نجحنا اليوم بجربة في التعرف على مشاكلنا وتجاوزها فالجميع سيخرج منتصرا

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال كلمة ألقاها في الافتتاح الرسمي للقمة الفرنكفونية 18 المنعقدة بجزية جربة اليوم السبت، أننا إذا نجحنا اليوم في جربة أي في تونس وغدا بكامل أنحاء العالم للتعرف على مشاكلنا وتجاوزها بطريقة أكثر إنسانية فالجميع سيخرج منتصرا .

وأبرز الرئيس بأن الاختيار على عقد القمة في جزيرة جربة لم يكن اعتباطيا، وهو ثمرة عمل جماعي متواصل بإرادة صلبة لتنظيمها في أفضل الظروف، مبرزا بأن الغاية منها هو الوصول لنتائج ملموسة وعملية وتحقيق التنمية والتضامن.

وقال سعيد إن إرادتنا التي لا تتزعزع بدعم أصدقائنا انتهت بنجاحنا اليوم في تنظيم القمة رغم محاولات الغائها وتنظيمها في مكان اخر.

وأضاف الرئيس: « ليس لنا أي عقدة تتعلق باللغات الأجنبية »، مبرزا بأن علمائنا تحّدثوا عن اللغات وعن مساهمة كل لغة في اللغات الأخرى في أي تجمع انساني » ، معتبرا أن عنوان القمة وهو « الرقمنة » اختيار وجيه لأنها عنصر تنمية.

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