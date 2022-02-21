سعيد: اتّحاد الشغل سيظل شريكا وطنيا فاعلا

وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيد رسالة تهنئة إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بمناسبة تجديد الثقة في شخصه بإعادة انتخابه أمينا عاما للمنظمة الشغيلة.

وأعرب سعيد عن « اعتزازه بالدور التاريخي الذي يضطلع به اتحاد الشغل وتقديره لتشبث مناضليه بالقيم والمبادئ التي وهب من أجلها زعماء أرواحهم الطاهرة من أجل الدفاع عن قيم الحرية والاستقلال ورسموا صفحة مشرفة في التاريخ النضالي لتونس ».

وأكد الرئيس في رسالته للاتحاد بأن المنظمة الشغيلة ستظل شريكا وطنيا فاعلا وفي مقدمة القوى الوطنية التي ستُساهم في مواجهة التحديات المتنوعة التي تمر بها بلادنا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها من أجل الذود عن مصالح تونس العليا وضمان عزتها ومناعتها وازدهارها وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

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