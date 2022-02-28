سعيد: اتّخذنا التدابير الاستثنائية وفق الدستور للحفاظ على الحقوق والحريات

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال كلمة ألقاها في الجزء رفيع المستوى للدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بجينيف اليوم الاثنين، أنه تمّ اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية في تونس انطلاقا من قناعته الراسخة بأن المقصد من وضع دستور وسائر التشريعات هو تحقيق حقوق الانسان في الواقع وليس في النصوص.

وبين سعيد بأنه تم اتخاذ هذه التدابير وفق الدستور ذاته للحفاظ على الحقوق والحريات، مبرزا بأن الحرص على تحقيق ذلك نابع من قناعته الثابتة والراسخة بأن تكون هذه الحقوق موجودة في الواقع وليست مجرد نصوص يمكن أن نتباهى بها في الداخل وفي المحافل الدولية .

وأكد الرئيس بأن حرية الصحافة والتنقل وجميع الحريات مضمونة في تونس بنص الدستور وبالصكوك الدولية التي صادقت عليها بلادنا ولم تتحفظ على أي بند من بنودها، مؤكدا أنه يسعى إلى تحقيق دولة القانون بل مجتمع القانون حيث يشعر كل مواطن بأنه مواطن بالفعل وليس مجرد ظرف يوضع بصندوق الاقتراع يوم الاقتراع.

وأوضح الرئيس بأن ما يُشارع عند البعض من أن هذه التدابير الاستثنائية هي وسيلة لنكران بعض الحقوق هو خطأ وتضليل ومحاولة للقيام بحملات تشويهية لا علاقة لها بالواقع إطلاقا.

وقال الرئيس: « لا بد من أن يكون هناك قضاء عادل مستقل لأنه لا فائدة في النصوص إذا كانت قصور العدالة يدخلها السياسيون تحت عباءة القضاة.. نعمل من أجل الحرية والكرامة والإنسان في أي منطقة من مناطق العالم على قدم المساواة. »

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