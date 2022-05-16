سعيد: احترام إجراءات التقاضي هدفه تحقيق العدل لا الإفلات من العقاب

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الاثنين 16 ماي 2022 بقصر قرطاج، ليلى جفال، وزيرة العدل.

وتناول اللقاء سير المرفق العمومي للقضاء حيث أكد رئيس الدولة مجددا على أن القضاء يجب أن يقوم بدوره في هذا الظرف الذي تعيشه تونس، وشدد خاصة على ضرورة البت في عدد من القضايا التي لا تزال منشورة منذ سنوات.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن احترام إجراءات التقاضي هدفه تحقيق العدل لا أن يكون ذريعة لعدم الفصل في القضايا والإفلات من العقاب.

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