سعيد: استشراء الفساد في مؤسسة الأنشطة البترولية ولا بد من تطهيرها

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة أداها إلى مقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية يوم أمس الخميس، أن الفساد استشرى في المؤسسة، مشددا على ضرورة تطهيرها باعتبار وأن الكثير من المتورطين يحاولون التخفي وراء بعض الجهات حتى لا تتم مساءلتهم.

وشدد الرئيس على ضرورة مساءلة المفسدين الذين مازالوا يعربدون داخل المؤسسة، مبرزا بأن هناك بعض الأشخاص يتم التنكيل بهم نتيجة للمواقف الوطنية وهناك جيوب داخل المؤسسة تعمل لإفشال ما تقوم به من تتولى إدارتها من جيوب للقضاء على هؤلاء المفسدين والفاسدين.

وأردف الرئيس: « هناك من سيعمل على المساس بهذه المؤسسة من أي جهة كانت فلا تترددي بإعلامي بذلك » .

وأضاف الرئيس: « تونس نريدها أن تكون دولة لكل التونسيين وثرواتها لكل التونسيين لا أن تنتفع بها جهة معينة تحت أي عنوان كان » ، مؤكدا أن البترول للشعب التونسي.

وأبرز الرئيس بأن الاستقلال الحقيقي ليس بروتوكولا بل هو استقلال القرار الوطني، متعهدا بالعمل من أجل أن تبقى المنشآت العمومية في خدمة الشعب، مضيفا بقوله: « لا بد من تطهير كل المؤسسات والمنشآت والإدارة العمومية » .

كلمات البحث :الأنشطة البترولية;تطهير;سعيد;فساد