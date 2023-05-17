سعيد: الأبحاث في عملية جربة تقدّمت لتحديد الجهة التي دبرت

أكد رئيس الدولة قيس سعيد اليوم الأربعاء، أن الأبحاث في عملية جربة الغادرة ما تزال جارية وقد تقدمت لتحديد الجهة التي دبرت للعملية، مشددا على أن اعتداء جربة هو اعتداء على تونس كلها.

واعتبر الرئيس أن من دبر ونفذ لم يصل إلى مبتغاه فدولتنا قوية وستبقى قوية وسيتم التصدي لكل من تخول له نفسه أن يزرع بذور الفتنة والفرقة والاقتتال » .

وقال سعيد إنه من المؤسف أن يتم الحديث في بعض العواصم عن معاداة السامية، مضيفا بقوله: « أولى بهؤلاء أن يقرؤوا التاريخ جيدا عوضا عن كيل الاتهامات في الداخل والخارج… هناك دولة وهناك تسامح بين الأديان كلها في تونس » .

التسامح راسخ في ثقافتنا

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