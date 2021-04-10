سعيد: الأمن القومي لمصر هو أمننا وموقفها في أي محفل دولي سيكون موقفنا

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في ندوة صحفية مشتركة عقدها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، أن الأمن القومي لمصر هو أمننا، مشيرا إلى أن « موقف مصر سيكون في أي محفل دولي موقفنا » .

وأكد رئيس الجمهورية أن هناك تقارب وتطابق بين البلدين في مقاربة عدد من القضايا وفي ضرورة حلها على غرار مسألة التوزيع العادل للمياه .

وقال سعيد « لن نقبل أبدا بأن يتم المساس بالأمن المائي لمصر، نبحث عن حلول عادلة لكن ليس على حساب مصر وأمتنا » .

وبين سعيّد بأنه تحدّث مع السيسي عن جملة من المبادئ والتصورات وضرورة استنباط طرق جديدة للتعاضد والتكاتف والتضامن والارتقاء بواسطتها إلى تحقيق أحلامنا، مضيفا بقوله « ما دام الشعب بخير الأمة كلها ستكون بخير » .

وأكد سعيد وجود مخاطر كبيرة تستهدف الدول، مشددا على ضرورة بذل الجهود من اجل الحفاظ على مؤسسات الدول وعلى المرافق العمومية وتماسك المجتمعات، مع ضرورة أن يكون هناك وعي تشارك فيه العديد من القوى الوطنية التي تستوعب فكرة الحفاظ على المجتمعات.

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