سعيد: الاستبداد ذهب دون رجعة ولن يعود أبدا

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له مساء اليوم الجمعة، أن الاستبداد ذهب من دون رجعة ولن يعود أبدا لا بنص الدستور ولا بأي حكم تشريعي آخر لسبب بسيط هو ان الشعب الذي قدم آلاف الشهداء والجرحى من أجل الحرية سيحميها ويتصدى له.

وقال الرئيس إن البعض يتحدث عن الاستبداد والدكتاتورية وهو تحت حماية الأمن ولم تُثر ضده أي قضية لا من أجل ثلب أو القذف أو من أجل موقف عبر عنه.

وأكد رئيس الدولة أن حملات منسقة انطلقت في المدة الأخيرة الهدف منها التشكيك في أي اختيار لذلك تم ادراج جملة من الإصلاحات حتى يرفع كل التباس.

ودعا سعيد التونسيين للتصويت بنعم حتى يكتمل مسار تصحيح الثورة وحتى يكتمل تصحيح مسار التاريخ

وقال سعيد إن النص الذي سيُعرض لا تراجع فيه عن الاختيارات الأساسية ولا عن المبادئ الكبرى.

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