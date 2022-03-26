سعيد: البرلمان مُجمد وأي قرار سيتم اتخاذه فهو خارج التاريخ والجغرافيا

علّق رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم السبت 26 مارس 2022، على دعوة رئيس مجلس نواب الشعب المجمد راشد الغنوشي لمكتب المجلس بالانعقاد.

وقال سعيد: « من يُريد أن يجتمع خارج الفضاء فهناك مركبة فضائية في السماء فليجتمعوا فيها إن أرادوا ولكن المجلس مجمد وأي قرار سيتم اتّخاذه هو خارج الفضاء والتاريخ والجغرافيا ومن يحلم بأن يعود إلى الوراء فهو واهم واهم واهم ولن تتحقق أضغاث أحلامه ».

وأضاف سعيد: « عودوا إلى التاريخ وانظروا فيما كتبه المؤرخون والفلاسفة والمفكرون وانظروا في بعض التجارب التي حصلت في كثير البلدان من أمريكا اللاتينية والدول الآسياوية المتعلقة بمحاولة تشريك الشعب صاحب السيادة في اتخاذ القرارات » .

وأكد سعيد أن تونس في حاجة إلى حلول اقتصادية واجتماعية ومالية تُحقق أحلام المناضلين الصادقين في الجزء الأول من القرن الـ20.

وكان الغنوشي قد وجّه دعوة لمكتب المجلس للانعقاد صباح يوم الاثنين 28 مارس 2022، للنظر في جدول أعمال المجلس في الفترة القادمة، وفق ما أعلنه ماهر المذيوب مساعد رئيس البرلمان المجمد، المكلف بالإعلام والاتصال.

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