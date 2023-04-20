سعيد: التّدخل السافر في شؤوننا غير مقبول.. نحن دولة مستقلة ذات سيادة

أكد رئيس الدولة قيس سعيد خلال إشرافه على جلسة عمل حول الاستشارة الوطنية المتعلقة بإصلاح التربية والتعليم بقصر الحكومة بالقصبة اليوم الخميس، أن التدخل السافر في شؤوننا غير مقبول، مستنكرا تعبير عدد من العواصم والجهات عن انزعاجهم والحال أن الأمر يتعلّق بالدعوة إلى حرب أهلية، وفق تعبيره.

وقال الرئيس: « نحن دولة مستقلة ذات سيادة ولا نقبل بأن يتدخل أحد في شؤوننا.. تاريخنا في النضال من أجل الحقوق والحريات أعمق بكثير من تاريخ عدد من العواصم الأخرى » .

وأضاف الرئيس: « لن نسمح لأي كان بأن يتدخّل في شأننا الداخلي.. لسنا دولة مستعمرة ولا دولة تحت الوصاية ولسنا تلاميذ ننتظر في دروس تأتينا من بعض الأشخاص » .

وبخصوص إصلاح التعليم، قال الرئيس: « لن نترك أبناءنا لقمة سائغة لإصلاحات يُدخلها هذا الطرف أو ذاك فالتعليم العمومي هو الأساس.. لا يُمكن أن نُحقق الازدهار الحقيقي للشعب إلا بفكر حر مستنير.. ثابتون عازمون على مواصلة الإصلاح ومواصلة تحقيق أهداف الثورة » .

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