سعيد الجزيري: لن نُصوت إلى هذه الحكومة

اخر تحديث : 10/01/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

الجزيري

أكد رئيس حزب الرحمة « سعيد الجزيري » في مداخلة له بالبرلمان صباح اليوم الجمعة 10 جانفي 2020، خلال جلسة منح الثقة للحكومة المقترحة، أنه لن يُصوت على حكومة الحبيب الجملي، مشددا على أن لها ميولات وليست مستقلة كما قدّمها للتونسيين.
ووجه « الجزيري » كلمته للجملي قائلا له: « أنصتّ إلينا لكن لم تعمل بنصائحنا » .
ورجّح الجزيري إمكانية أن تمر الحكومة « بشراء الذمم » ، معتبرا أن خطاب الجملي شبيه بخطاب رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد .


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