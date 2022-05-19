سعيد: الجمهورية الجديدة ستقوم على أسس متينة تضمن حقوق التونسيين في حياة كريمة

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء اليوم الخميس، أن الدستور سوف يكون معبرا عن إرادة الشعب لا عن إرادة أي طرف ليُحقق مطالبه كما عبر عنها في الاستشارة الوطنية، مشددا على أن الدستور لن يكون كما شاء الذين لا يتورعون عن بيع ذممهم والسب والشتم ثم يتباكون على الحريات.

وقال الرئيس : « النص بالنص والقانون بمثله والعمق الشعبي الحقيقي هو سندنا بعد عون الله في المرور من دستور كان سيُؤدي إلى تفجير الدولة من الداخل إلى دستور يُعبر حقيقة عن إرادة الشعب » .

وشدد الرئيس على أن الجمهورية الجديدة تقوم على أسس متينة تضمن وحدة الدولة واستمرارها وتضمن حقوق التونسيين في حياة كريمة، مبرزا بأن العبرة ليست بالنصوص وحدها ولكن بالآثار التي يجب تترتب عن تلك النصوص.

وأضاف سعيد: » ليست العبرة بالقوانين التي لا تُطبّق ولكن العبرة بأن تخرج أصوات التونسيين معبرة عن إرادتهم الحقيقية بعيدا عن كل المحاولات التي يقومون بها آناء الليل وأطراف النهار » .

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