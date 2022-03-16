سعيد: الحرب على المحتكرين لا تتعلق بالفقراء

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه ببائعة الخبز التي سُلطّت عليها خطية مالية بسبب كيس سميد المواطنة زينة الكشباطي اليوم الأربعاء، أنّ الحرب على المحتكرين لا تتعلق بالفقراء بل هي تستهدف كل من يعمل على تجويع الشعب التونسي.

وأضاف الرئيس: « نرفض القوانين التي تُطبق على جزء من التونسيين ولا تُطبق على جزء آخر.. نحن مع البؤساء والفقراء » .

وبين سعيد بأن الاستشارة الوطنية التي يعمل الكثير على تعطيلها يسهر الشباب المتطوع عليها في كل مكان من تراب الجمهورية.

وأكد الرئيس أن هناك من يريد تجويع الشعب حتى ينتفض من الجوع، مشددا على ضرورة تغيير القانون الذي لا بد أن يطبق على مهربي الأموال و ليس المواطنين الذين لا يملكون أي مليم للعيش وكسب قوتهم .

تجدر الإشارة إلى أن زينة الكشباطي هي بائعة خبز الطابونة التي تم تخطئتها مؤخرا بـ 60 دينارا من أجل عدم مسك فاتورات شراء لكمية من مادة السميد بموجب دعوى عمومية اثيرت منذ 2018 .

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