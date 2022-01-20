سعيد: الحريات في تونس مضمونة وليس هناك أي نية لتركيع القضاء

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين اليوم الخميس، أن الحريات في تونس مضمونة أكثر من أي وقت مضى، مشددا على سعيه لتطبيق القانون على الجميع.

كما أعلن الرئيس رفضه للعنف ولأي تجاوز من أي كان وخاصة ممن يُريدون ضرب الدولة من الداخل، نافيا أن تكون له نية لتركيع القضاء .

كما قال رئيس الدولة إنه تمّ يوم أمس تسريح إرهابيين، متسائلا: « بأي حق وبناء على أي نص يتم إخلاء من أجرموا في حق تونس » .

وأكد الرئيس أن لديه من المعلومات الكثير عن عدد من التجاوزات التي تقع باسم استقلال القضاء، مشددا على أن القضاء وظيفة وليس سلطة فوق القانون .

وكشف الرئيس أن هناك عديد المواقع الاجتماعية موجودة في الخارج وممولة من تونس ومن الخارج، مضيفا بقوله: « من يبيع ضميره إلى الخارج كاللص الذي يسرق من بيت أبيه فلا اللص سيُجازيه ولا أبوه سيصفح عنه » .

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