سعيد: الحصانة لا يُمكن أن تكون حائِلا أمام المسائلة أو عقبة للافلات من العقاب

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى الخامسة و الستين لعيد قوات الأمن الداخلي اليوم الأحد، أن هناك من يتمسّك بالحصانة أو بالقرابة في حين أن الحصانة مقصدها هو ضمان حرية الموقف والتعبير والرأي وليست للقذف والثلب والكذب والافتراء.

وشدد سعيد على أن الحصانة لا يُمكن أن تكون حائلا أمام المسائلة أو عقبة أمام الإفلات من العقاب .

وقال الرئيس إن الكثير يعلمون كيف يُعطل السير العادي لدواليب الدولة بالفتن والنصوص وبالتمييز بإيثار البعض على البعض دون مقاييس موضوعية ودون وجه حق، مضيفا بقوله « ومن جهلت نقسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى » .

كما أضاف الرئيس : « لقت فشت الجهالة واستفاض المُنكر، فالحق يُهمّش والضلالة تجهر » .

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