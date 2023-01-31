سعيد: الحق النقابي مضمون بالدستور ولكن لا يُمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة أداها اليوم الثلاثاء، إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، أن الحق النقابي مضمون بالدستور ولكنه لا يُمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى إلى أحد.

وأضاف الرئيس: « نتفهم آلام الشعب ونعمل من أجل أن ننزع عنهم كل الأسباب المؤدية للألم ولكن من يتولون قطع الطرق والتهديد بقطع الطريق السيارة لا يُمكن أن يبقوا خارج دائرة المساءلة » ، متسائلا: « ما معنى أن يتم وضع مجموعة من الأشخاص على السكة الحديدية في قفصة ويقف وراءهم من يتآمرون على أمن تونس » .

وشدد الرئيس على أنه لا يُمكن أن يُترك أعداء الدولة وأعداء الوطن والشعب التونسي خارج المساءلة وخارج دائرة أي جزاء، داعيا الحرس الوطني والقضاة الشرفاء إلى أن يقوموا بدورهم كاملا ليتم التصدي لمن تآمروا على الدولة في السنوات الماضية ومازالوا يتآمرون على الدولة والشعب بالرغم من أن بطاقات سوابقهم تدلّ على أنهم من محترفي الإجرام .

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