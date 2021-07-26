سعيد: الخطر واقع اليوم.. أليس الموت وتحلل الدولة خطرا داهما؟

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين، أنه طبق نص الدستور، مؤكدا أن الفصل 80 منح الرئيس الحق في اتخاذ التدابير التي يراها لازمة في صورة وجود خطر داهم.

وشدد الرئيس على أن الخطر داهم بل واقع اليوم، متسائلا: » أليس الموت وتحلل الدولة خطرا داهما؟ »

وقال سعيد إنه صبر كثيرا لكن صبره نفذ بالرغم من التحذير تلو التحذير، مؤكدا أن الأوضاع وصلت إلى حد لم يعد مقبولا في كل مؤسسات الدولة .

وشدد سعيد على أنهم لقد حولوا الانفجار الثوري غير المسبوق إلى غنيمة وتم السطو على إرادة الشعب بخصوص قانونية وضعوها على المقاس كما أرادوا لاقتسام السلطة ونكلوا بالشكل التونسي تنكيلا مستمرا متواصلا في حياته اليومية وفي معاشه وفي تعليمه وفي الصحة وفي الحد الأدنى من حقوق الانسان.

وكانت كلمة الرئيس خلال لقائه اليوم، نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، و سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية، وإبراهيم بودربالة، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين، و عبد المجيد الزار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، و راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، و نائلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

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