سعيد: الخط 13 ستتبعه خطوط أخرى وسيعود إنتاج الفسفاط إلى سالف نشاطه

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه بـ « زكية لطرش » الناشطة بالمجتمع المدني بولاية قفصة اليوم الاثنين، أن الفسفاط ملك للشعب التونسي، مشددا على أن ولاية قفصة ظلموها كثيرا على غرار عديد الجهات الأخرى.

وأشار الرئيس إلى أن استئناف حركة سير قطارات نقل الفسفاط و البضائع على الخط 13، ستتبعه خطوط أخرى وسيعود إنتاج الفسفاط إلى سالف نشاطه حتى يستفيد منه المواطنون لا اللصوص .

وقال الرئيس إن من يُريد أن يتحصن بالحصانة الموهومة للإفلات من العقاب لن يُفلت أبدا ولا بُد أن يُعيد أموال الشعب التونسي للتونسيين والتونسيات، موضحا بأنه لا مجال لأي تسامح في قوت الشعب التونسي وفي حقه في الحياة الكريمة .

واعتبر سعيد أنه آن الأوان ليعود انتاج الفسفاط إلى ما كان عليه بعد أن تحولنا من دولة مصدرة إلى دولة تُورد الفسفاط، مشددا على أنه سيذهب قُدما لتحقيق أهداف الشعب التونسي.

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