سعيد: الدولة قائمة ولن تتعافى إلا بقضاء مستقل يقف أمامه من يُحاول ضربها

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي مساء اليوم الاثنين، أن الدولة قائمة والكلمة الفصل سوف تعود إلى الشعب.

وشدد سعيد على أن الدولة لن تتعافى إلا بقضاء مستقل يقف أمامه من يُحاول ضرب الدولة ويُحاول يائسا القيام بعملية انقلابية.

كما بعث سعيد برسالة طمأنة للشعب التونسي، جاء فيها: « سنحمل الأمانة وسنتحمل أوزرها وهناك دولة ومؤسسات تحمي الدولة ولا مجال لترك بلادنا ووطننا لمن يُريد بيعها أو يحلم بوضعها في أسواق العمالة والمال » .

وبين سعيد بأنه لم يُغير الدستور باستشارة وطنية ولكن لتكون نتائجها قاعدة لحوار وطني حقيقي وليس حوارا على شكل الحوارات المزيفة التي كانت تتم في وقت من الأوقات لكل واحد في الدولة نصيب ولكل واحد في ثروة الشعب نصيب، متعهدا بتنظيم حوار وطني لكن ليس في ظل المحاولات الانقلابية.

كما وجه الرئيس رسالة للعالم أكّد فيها أنه تم احترام إجراءات الدستور لأن الدولة كانت تتهاوى والدستور لا يُتيح حل البرلمان لذلك تم تجميده إلى حين إجراء انتخابات جديدة، متسائلا: « إن كانوا يعتقدون أنّ لهم شرعية مشروعة تقوم بالفعل على الإرادة الشعبية فلما يهيبون صناديق الاقتراع ويلجؤون إلى هذه المحاولات اليائسة التي لا قيمة قانونية لها؟ » .

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