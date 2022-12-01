سعيد: الدولة لن تتخلى عن دعم المواد الأساسية كما يُشاع

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة. وتناول اللقاء جملة من المحاور المتعلقة بالسير العادي لعدد من المرافق العمومية.

وشدّد رئيس الجمهورية، في هذا اللقاء، على تمسّكه بالدور الاجتماعي للدولة، مؤكدا على أنه لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية بل يجب تطهيرها والقضاء على الأسباب التي أدّت إلى الوضع الذي آلت إليه معظمها.

كما أكد رئيس الجمهورية على أن الدولة، في إطار ممارسة دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية، لن تتخلى عن دعم المواد الأساسية كما يُشاع ذلك بين الحين والآخر.

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