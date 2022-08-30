سعيد: الدولة لن تقف مكتوفة الأيادي أمام الارتفاع غير المقبول للأسعار

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 30 أوت 2022 بقصر قرطاج، فضيلة الرابحي بن حمزة، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات. وتناول اللقاء الارتفاع المشطّ للأسعار والمضاربة غير المشروعة في عديد المواد.

وأكّد رئيس الجمهورية، مجدّدا، على أنه لن يترك الشعب التونسي لهؤلاء الذين يعبثون بحقّه في الحياة الكريمة، ولا بدّ من التطبيق الصارم للقانون.

كما شدّد رئيس الجمهورية على أن الارتفاع غير المقبول للأسعار مقصود من قبل جهات معلومة تسعى إلى تأجيج الأوضاع بكلّ الوسائل منها افتعال الأزمات في كلّ القطاعات، ولم يسلم أي قطاع من هذه الأزمات المتعاقبة والمفتعلة، فمرّة أزمة في الماء وأخرى في الدواء ومرّة في مواد غذائية ومرة في الأدوات المدرسية.

وأكّد رئيس الجمهورية على أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيادي أمام هذه الممارسات التي ترتقي إلى مرتبة الجرائم.

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