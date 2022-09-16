سعيد: الدولة لن تكون دولة قانون إذا اختلّت الوظيفة القضائية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 بقصر قرطاج، ليلى جفال، وزيرة العدل.

وتناول اللقاء سير المرفق العمومي للقضاء على وجه العموم والدور الموكول للقضاة في تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة دون أي اعتبارات أخرى.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الدولة لن تكون دولة قانون بالفعل إذا اختلّت الوظيفة القضائية فيها، معبّرا عن عزمه الثابت على تطهير البلاد من الذين عبثوا بها على مدى سنوات.

كما تناول اللقاء ضرورة الإسراع بتطبيق المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي حتى تعود للشعب أمواله.

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