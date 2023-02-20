سعيد: السلع موجودة في المخازن بآلاف الأطنان في حين تستورد الدولة السلع نفسها بأموال باهظة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين 20 فيفري 2023 بقصر قرطاج، توفيق شرف الدين، وزير الداخلية، ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني.

وتناول هذا الاجتماع خاصة مقاومة الاحتكار وضرورة التصدي لمن لا دأب لهم إلا المال ومزيد تجويع الشعب.

ومن المفارقات التي أشار إليها رئيس الجمهورية في هذا الإطار أن السلع موجودة في المخازن بآلاف الأطنان في حين تستورد الدولة نفس هذه السلع بأموال باهظة، وتبقى عديد البواخر في عرض البحر محمّلة بالسلع والبضائع لمدة أسابيع، وبعد أن يتم السداد يدفع الشعب ثمن الاحتكار من جديد.

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