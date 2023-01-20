سعيد: الشعب التونسي وحده هو القادر على تشخيص كل الأوضاع

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 بقصر قرطاج، بنجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وبسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، وبمروان العباسي، محافظ البنك المركزي.

وتناول هذا الاجتماع نتائج مشاركة بلادنا في منتدى دافوس واللقاءات المكثفة التي تمت، بالمناسبة، بين أعضاء الوفد التونسي وعدد غير قليل من المسؤولين الأجانب والتي مكنت من تحقيق عدة نتائج ايجابية من بينها توضيح حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية في تونس.

وأكد رئيس الجمهورية، خلال هذا الاجتماع، على أن الشعب التونسي وحده هو القادر على تشخيص كل الأوضاع وقد شخّصها فعلا، وهو القادر وحده على تحديد وصفات الدواء لمواجهة كل التحديات.

وتم التطرق، خلال هذا الاجتماع، إلى عدد من الملفات الأخرى ومن بينها، على وجه الخصوص، ملفات الفساد في عديد القطاعات وضرورة التصدي لكل المفسدين الذين يعتقدون أنهم فوق القانون.

كما تم التعرض، بالمناسبة، إلى سير جملة من المرافق العمومية والتأكيد على ضرورة أن يتحمل المسؤولون الذين يديرونها مسؤولياتهم كاملة لضمان السير الطبيعي لهذه المرافق.

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