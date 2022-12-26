سعيد: العملية الانتخابية ستتواصل وسيقول الشعب كلمته

شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد في تصريح له خلال زيارة أداها لمركز الطب الجراحي والاستعجالي بجندوبة اليوم الاثنين، أن العملية الانتخابية ستتواصل وسيقول الشعب كلمته، مشيرا إلى إمكانية سحب الوكالة من الذين اندسوا خلال الانتخابات التشريعية.

وقال سعيد: « الانتخابات بالرغم من التجاوزات التي حصلت ومن أن عددا من المطالبين للعدالة ترشحوا ونكلوا بالمترشحين عن الشعب وهناك من تحصلوا على التزكيات في صبيحة واحدة ولديهم رخص في بيع الخمر ويتصورون في المساجد » .

وأضاف الرئيس: « الشعب يعرفهم وعلى كل من يقوم على هذه الانتخابات ويراقبها في القضاء أن ينتبه إلى هؤلاء الذين اندسوا تحت أوجه مختلفة وبلباس مختلف حتى يُفسدوا العملية الانتخابية » .

وأكد رئيس الدولة على أن هناك من يُريدون العبث بقوت التونسيين ويُنكلون به ويختلقون الأزمات، ويمثل خطاب الأزمة عندهم أداة من أدوات المعارضة .

وأبرز الرئيس يأن هناك تخوفات للتونسيين من مستقبل تونس لكن بوعي الشعب وبإرادته وبثباته على الحق وبثباته على أن تكون تونس متخلصة من هذه القوى التي تعمل من أجل إسقاط الدولة التونسية، موضحا بأن وعي التونسيين هو الذي سيُمكنهم من مواجهة هؤلاء الذين أسقطوا عن أنفسهم آخر ورقات التوت.

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