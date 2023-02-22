سعيد: الفساد ينخر في البلاد ولا بُدّ من تحميل المسؤولية لكل من أخطأ

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة أداها إلى الفضاء المخصص لمركز التكوين المهني بجبل الجلود والشركة التونسية للصناعات الصيدلية ببن عروس اليوم الأربعاء، أن هناك مجرمون يريدون السيطرة على سوق الأدوية فضلا عن أن الأدوية التي يقومون بتصنيعها ليست مطابقة للمواصفات.

وشدد الرئيس على أن الفساد ضارب في كل مكان ولا يُمكن أن نصل إلى التوازنات الحقيقية أو تمكين الشعب من حقه في الصحة والتعليم والسكن والحياة الكريمة إلا بتطهير الإدارة من اللوبيات، مؤكدا على أن أي شخص تجاوز القانون يجب أن يتحمل مسؤوليته.

وقال سعيد إن هناك مجموعات هي التي تحتكر جملة من الأدوية، مشددا على أن هناك سرطان يُعربد في جسم الدولة لا بد من حل إما بالأشعة أو بالكيمياوي للقضاء على هذه الخلايا السرطانية الموجودة داخل مؤسسات الدولة لضرب الوطن والتنكيل بالمواطنين ولا بد من محاسبة هؤلاء وتطبيق القانون على الجميع .

وأشار الرئيس إلى أن 2.3 مليون دينار هي قيمة الأدوية منتهية الصلوحية من 2018 إلى 2021، مشددا على ضرورة تحرير الوطن من كل هؤلاء الأدران واللوبيات.

كلمات البحث :الفساد;سعيد;مسؤولية