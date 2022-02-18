سعيد: القارة الأفريقية للأفارقة وقادرون أن نصنع معا مستقبلا للإنسانية كلها

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في تصريح إعلامي على هامش مشاركته في أشغال الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي ببروكسيل يوم الخميس، أن القارة الأفريقية للأفارقة، مشددا على أننا قادرون اليوم أن نصنع جميعا معا مستقبلا للإنسانية كلها.

وبين الرئيس بأننا لا بُدّ أن نُقارب الأوضاع اللإنسانية لللأفارقة وعديد الشعوب الأخرى مقاربة أخرى مختلفة عن المقاربات القديمة والتقليدية، مع معالجة الأسباب لا أن نعالج النتائج تحت مسميات جديدة.

وقال سعيد إنه لم يتحدّث عن العلاقات الافريقية الأوروبية بالشكل التقليدي بل عن مفهوم الحوكمة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في عديد من الدول باعتباره نتيجة عن عناصر كثيرة من بينها العناصر الخارجية .

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