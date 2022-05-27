سعيد: القوات العسكرية قادرة على تجاوز كل الصعوبات كي تبقى راية تونس مرفوعة في كل مكان

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 27 ماي 2022 بقصر قرطاج، عماد ممّيش، وزير الدفاع الوطني.

وأشاد رئيس الجمهورية بالدور التاريخي الذي تضطلع به القوات المسلحة العسكرية في الذود عن حمى الوطن وفي الحفاظ على السلم الاجتماعية، إلى جانب مساهماتها القيمة في تأمين المرافق والانتخابات والامتحانات الوطنية ومكافحة جائحة كوفيد-19 وغيرها من المهام الأخرى.

وشدّد رئيس الجمهورية على أن القوات المسلحة العسكرية قادرة، بإيمانها العميق وبشعورها المثقل بالمسؤولية، على الحفاظ على الوطن وسلامة المواطنين، وعلى تجاوز كل الصعوبات حتى تبقى راية تونس مرفوعة في كل مكان.

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