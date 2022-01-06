سعيد: المبلغ الوحيد الذي دفعتُه في حملتي الانتخابية 50 دينارا والصفحات الفايسبوكية لا تُلزمني

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، أن المبلغ الوحيد الذي دفعه في الانتخابات الرئاسية هو 50 دينارا، مشيرا إلى أنه رفض التمويل العمومي.

وبين الرئيس بأنه أخبر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي من المفترض أن تكون مستقلة لا أن تكون أداة لعدد من الأشخاص، بأن الصفحات الفايسبوكية التي لا يُجيد استعمالها لا تُلزمنه ولا يعلم من وراءها، مضيفا بقوله: « مع ذلك تخرج البيانات تلو البيانات والتعليقات ويُقال بعد ذلك بأن هناك تمويل » .

وأوضح الرئيس بأنه وأعضاء الحكومة يعملون أكثر مما يتصور الكثيرون، معتبرا أن ما يحصل اليوم من قبل بعض الجهات في الداخل والخارج غير مقبول على الإطلاق لأنه خارج القانون، مشيرا بقوله: « نحن لم نطلب من أحد أن يصطف وراءنا أو يتبنى آراءنا ولم نُلزم أحد بأي شيء » .

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