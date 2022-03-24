سعيد: المنشآت العمومية ملك للشعب ولا مجال لتركها لمن يريدون تدميرها



استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 24 مارس 2022 بقصر قرطاج، ربيع المجيدي، وزير النقل.

وتناول اللقاء عددا من المواضيع المتعلقة بواقع النقل في تونس سواء البرّي أو البحري أو الجوي.

كما تم التعرّض إلى المشاريع التي من شأنها تطوير هذا القطاع الحيوي، وخاصة مشروع القطار السريع الذي يربط شمال تونس بجنوبها وما سيكون لهذا المشروع من أثر إيجابي لا في مستوى تنقل الأشخاص فحسب ولكن في المستوى الاقتصادي وسائر المستويات الأخرى لأن النقل هو شريان الاقتصاد.

كما تم التطرق إلى عدد من الصعوبات الناتجة عن سوء التصرّف وإهدار المال والاعتداء عليه، وهي صعوبات أكثرها مفتعل.

وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تطبيق القانون على كل من يقتضي القانون تتبعه لأن المؤسسات والمنشآت العمومية ملك للشعب التونسي ولا مجال لتركها لمن يريدون تدميرها أو العبث بها.

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